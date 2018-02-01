Döviz kazandırana avantajlı kredi

Döviz kazandırıcı hizmetler sektöründeki KOBİ’lerin, Eximbank’ın düşük maliyetli kredi imkanlarından daha fazla yararlanmaları için KOBİ tanımının kapsamı genişletildi. 10 bin firmaya daha fırsat doğdu...
Türk Eximbank, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanında, ürün ve hizmet çeşidini artırmak amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; banka tarafından yapılan düzenlemeyle, döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin, bankanın kullandırdığı düşük maliyetli kredi imkanlarından yararlanmalarının sağlanması amacıyla KOBİ tanımının kapsamı genişletildi. Böylece KOBİ niteliği taşıyacak olan yaklaşık 10 bin firma daha bankanın avantajlı kredi imkanlarından yararlanabilecek. Yapılan düzenlemeyle kapsama girecek KOBİ'lerin faaliyet gösterdiği sektörler şöyle olacak:
● Turizm hizmetleri,
● Uluslararası karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı hizmetleri, yazılım ve mühendislik,
● Yurt dışına yönelikgerçekleştirilecekmüteahhitlik, müşavirlik,yazılım ve mühendislikhizmetleri gibi dövizkazandırıcı hizmetprojeleri,
● Diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil yabancı uyruklulara, turistlere veya yurt dışında çalışan vatandaşlara döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri,
● Bakım ve onarımhizmetleri. Kapsamda yer alan diğer sektörler şöyle:
● Yurt dışındayerleşik firmalar adınagaranti kapsamındagerçekleştirilen bakım veonarım hizmetleri,
● Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları,
● Yabancı bandıralıgemi, uçak veya TIR'larınbakımı ve onarımıylabunlara yapılan mal vehizmet satışları.
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