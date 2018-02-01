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Döviz kazandırana avantajlı kredi

Döviz kazandırıcı hizmetler sektöründeki ’lerin, Eximbank’ın düşük maliyetli kredi imkanlarından daha fazla yararlanmaları için KOBİ tanımının kapsamı genişletildi. 10 bin firmaya daha fırsat doğdu...

Döviz kazandırana avantajlı kredi
Türk Eximbank, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanında, ürün ve hizmet çeşidini artırmak amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; banka tarafından yapılan düzenlemeyle, döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren 'lerin, bankanın kullandırdığı düşük maliyetli kredi imkanlarından yararlanmalarının sağlanması amacıyla KOBİ tanımının kapsamı genişletildi. Böylece KOBİ niteliği taşıyacak olan yaklaşık 10 bin firma daha bankanın avantajlı kredi imkanlarından yararlanabilecek. Yapılan düzenlemeyle kapsama girecek KOBİ'lerin faaliyet gösterdiği sektörler şöyle olacak:
Turizm hizmetleri,
● Uluslararası karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı hizmetleri, yazılım ve mühendislik,
Yurt dışına yönelik gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri,
● Diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil yabancı uyruklulara, turistlere veya yurt dışında çalışan vatandaşlara döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri,
Bakım ve onarım hizmetleri. Kapsamda yer alan diğer sektörler şöyle:
Yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetleri,
● Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları,
Yabancı bandıralı gemi, uçak veya TIR'ların bakımı ve onarımıyla bunlara yapılan mal ve hizmet satışları.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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