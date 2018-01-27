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una kadro müjdesi

KİT taşeronuna kadro müjdesi
Taşeron kadrosu ile ilgili süreç devam ederken KİT'lerde çalışan 50 bin kadar işçi için de yeni bir çalışma başlatıldı. Hazine Müsteşarlığı'nın öncülüğünde devam eden çalışmada tüm 'lerin temsilcileri toplantıya katıldı. Çalışma Bakanlığı uzmanlarının da yer aldığı toplantı sonunda bir taslak metni hazırlandı. Taslak metninin Başbakan Binali Yıldırım'a sunulması bekleniyor. Taşeron işçilerin kademe kademe kadroya alınacakları belirtiliyor. Öncelikle vasıflı elemanlar düzenlemeden yararlanacak. Ancak son karar Başbakan Binali Yıldırım ile yapılan toplantı sonrası açıklanacak. Taşeron düzenlemesi yapıldığında KİT'lerde görevli personel dışarda kalmıştı. Daha sonra bu personelin de kadroya alınması konusu gündeme gelmiş hem Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu hem de Başbakan Binali Yıldırım bu konuda olumlu açıklamalar yapmıştı.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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