KİT taşeronuna kadro müjdesi

Taşeron kadrosu ile ilgili süreç devam ederken KİT'lerde çalışan 50 bin kadar taşeron işçi için de yeni bir çalışma başlatıldı. HazineMüsteşarlığı'nın öncülüğünde devam eden çalışmada tüm KİT'lerin temsilcileri toplantıya katıldı. ÇalışmaBakanlığı uzmanlarının da yer aldığı toplantı sonunda bir taslak metni hazırlandı. Taslak metninin BaşbakanBinali Yıldırım'a sunulması bekleniyor. Taşeron işçilerin kademe kademe kadroya alınacakları belirtiliyor. Öncelikle vasıflı elemanlar düzenlemeden yararlanacak. Ancak son karar Başbakan Binali Yıldırım ile yapılan toplantı sonrası açıklanacak. Taşeron düzenlemesi yapıldığında KİT'lerde görevli personel dışarda kalmıştı. Daha sonra bu personelin de kadroya alınması konusu gündeme gelmiş hem ÇalışmaBakanı Jülide Sarıeroğlu hem de Başbakan Binali Yıldırım bu konuda olumlu açıklamalar yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.