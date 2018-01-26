Borsa 120 bin 701 puanla rekor kırdı

BIST 100 endeksi güne 343,00 puan ve yüzde 0,29 artarak 118.947,05 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.424,86 puan ve yüzde 1,20 değer kazanarak 120.028,91 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 118.871,97 puanı, en yüksek 120.701,92 puanla tarihi zirvesini gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,77 artarak 120.701,92 puanla en yüksek kapanış rekorunu da kırdı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,85, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,83 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.795,20 puan ve yüzde 1,93 artarak 147.880,19 puanla tarihi zirvesinden kapandı. İşlem gören 511 hisse senedinin 264'ü prim yaptı, 99'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Global Yatırım, Emlak Konut GYO ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.353,25 DOLAR

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.353,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 163 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7345 lira, satışta 3,7495 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7395 lira, satışta 3,7545 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,31'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 303 milyon 370 bin 47,06 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 706 milyon 466 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,07 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2440, sterlin/dolar paritesi 1,4192, dolar/yen paritesi de 108,69 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,32 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN 268 LİRA OLDU

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 163 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163,20 liradan, bin 74 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 92 liradan, 148,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152,70 liradan, bin 50 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 71 liradan, 525 liradan alınan Yarım Ziynet 535 liradan ve 263 liradan alınan Çeyrek Ziynet 268 liradan satıldı.