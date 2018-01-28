Futbolda ARAP baharı

Milyar dolarlarla ifade edilen yayın ihaleleri, sadece bir futbolcuya ödenen yüz milyonlarca euroluk transfer bedelleri, reklam gelirleri, forma satışları, küresel çaptaki ekonomik getiriler, futbolu küresel yatırımcıların ilgi odağı haline getirdi. Futbol artık karlı bir yatırım aracı olarak görülmeye başlandı. Bu doğrultuda Arap sermayesi de gözünü batının spor kulüplerine çevirdi. İngiliz takımı Manchester City'i satın alan Arap milyarder Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan, takımı en değerli futbol kulüpleri arasında 5'ncilige taşıdı. 32 milyar doların üzerinde serveti olduğu tahmin edilen Nahyan, takımı 2009 yılında 265 milyon dolara satın almıştı. Daha sonra Manchester City'nin yüzde 13'lük hissesini Çin şirketleri CMC ve CITIC'den oluşan konsorsiyuma aynı paraya sattı.

İSTİKRAR GETİRİLDİ

Fransız Paris Saint-Germain'in (PSG) başkanlık koltuğunda da Nasser Al Khelaifi oturuyor. Katarlı işadamı Al Khelaifi, Fransa'da her dönem inişli çıkışlı bir grafik gösteren PSG'ye istikrar getirdi. Al Khelaifi, geçtiğimiz sezon Neymar'a ödediği 213 milyon euro bonservis bedeli ile de futbol tarihinin en pahalı transferine imza attı. Katarlı işadamı Şeyh Al Tani de İspanyol Kulubü Malaga'yı 29 milyon dolara satın almıştı. Al Tani daha sonra Malaga'yı elinden çıkardı. Katarlı işadamının Fransa, İngiltere ve İspanya 'da yeni kulüp arayışında olduğu öğrenildi.

SPONSOR LİSTESİ KABARIK



ARAP sermayesi, günümüzde başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada sportif faaliyetleri sarmalayan, sponsorluk kavramına da bakışı değiştirdi. Rapucom araştırmasına göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) forma sponsorluğunda 2005'ten bu yana zirvede olmayı sürdürüyor. BAE şirketleri sadece 2014 sezonunda İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa'da 120 milyon euro harcama gerçekleştirdi. Katar'ın sponsorluk anlaşmaları ise, Katar Vakfı'nın 2010'da Barcelona ile 170 milyon euro forma anlaşması yapması ile başladı.

KATAR'DAN 170 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Katar 2022'de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Katar'ın Dünya Kupası ev sahipliği için yaklaşık 170 milyar dolarlık alt ve üst yapı yatırımı yapması bekleniyor. Dünya kupası için 8 stadyum kullanılacak, bunlardan 5 tanesi yeni yapılacak, 3 tanesi de yenilecek. Türk müteahhitler de bu projelerden pay alabilmek için son aylarda Katar'da fuarlara katılıyor. Hedef 2022'ye kadar 15-20 milyar dolarlık iş alabilmek.

ARSENAL'E SANAL PARA

KRİPTO paralar futbol dünyasına da geldi. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Arsenal, kripto para dünyasına ilk adım atan kulüp oldu. CashBet ile sponsorluk anlaşması imzalayan Arsenal böylece sanal paraya girdi. Daha çok mobil oyunlarda kullanılan CashBet Coin artık Arsenal'in sponsoru olacak.

Özlem Kamer Tercanlı