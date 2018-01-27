Kamu işçisine bin 850 lira ikramiye

Kamu işçilerinin ikramiyeödemeleri yapıldı. Devletve devlete bağlı kurumlardaçalışanlara verilen ek ödemeninilk taksidi hesaplara yatırıldı.6772 sayılı kanun kapsamınagiren kurumlarda çalışan işçiler,bin 100 lira ile bin 850 liraarasındaki ikramiyelerini aldı.Resmi Gazete'de yayımlananBakanlar Kurulu kararınagöre; kamu işçilerine 52 günlüktediye ücretlerinin ikinci taksidiise 8 Haziran'da yatırılacak.Bu tarihte çalışanlar yinebin 100 lira ile bin 850 liraarasında değişen ikramiyelerinihesaplarında görecekler. Kamuişçileri toplamda 2 bin 200 liraile 3 bin 700 lira arasında ekikramiye alacaklar.Yer altı işlerinde çalışanlar iseek ödemelerinin tamamını 24Aralık 2018'de alacaklar.
52 GÜNLÜK ÖDEME
Öte yandan kadroya geçecek olan taşeron işçilerde bu ikramiyeden yararlanacak. 1 milyona yakın taşeronişçisinin kadroya geçişi için başvurular tamamlanırken, kadroya geçişleri de kademeli olarak yapılmaya başlandı. Taşeron işçilerin kadroya geçişinde verileceği belirtilen 52 günlük ikramiyenin ne zaman yatırılacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmazken, kadroya geçiş süreci sona ermesi ile birlikte ikramiyelerin yatmasıbekleniyor.
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