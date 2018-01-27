 ;
Yol Durumu
  1. Emekliye zamlı maaş
  2. KİT taşeronuna kadro müjdesi

işçisine bin 850 lira

da görev yapan işçilere tediye () ödemesi yapılıyor. İlk taksit yattı ikinci taksit ise Haziran’da ödenecek

Kamu işçisine bin 850 lira ikramiye
Kamu işçilerinin ikramiye ödemeleri yapıldı. Devlet ve devlete bağlı kurumlarda çalışanlara verilen ek ödemenin ilk taksidi hesaplara yatırıldı. 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçiler, bin 100 lira ile bin 850 lira arasındaki lerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; işçilerine 52 günlük tediye ücretlerinin ikinci taksidi ise 8 Haziran'da yatırılacak. Bu tarihte çalışanlar yine bin 100 lira ile bin 850 lira arasında değişen ikramiyelerini hesaplarında görecekler. Kamu işçileri toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ek ikramiye alacaklar. Yer altı işlerinde çalışanlar ise ek ödemelerinin tamamını 24 Aralık 2018'de alacaklar.

52 GÜNLÜK ÖDEME
Öte yandan kadroya geçecek olan taşeron işçilerde bu ikramiyeden yararlanacak. 1 milyona yakın taşeron işçisinin kadroya geçişi için başvurular tamamlanırken, kadroya geçişleri de kademeli olarak yapılmaya başlandı. Taşeron işçilerin kadroya geçişinde verileceği belirtilen 52 günlük ikramiyenin ne zaman yatırılacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmazken, kadroya geçiş süreci sona ermesi ile birlikte ikramiyelerin yatması bekleniyor.
Etiketler: ,
  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar