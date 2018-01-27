Emekliye zam farkı

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2 milyonu aşkın emekli sandığı mensubunun zam farkları hesaplara yatırıldı. Kapsama girenler Ocak ayına ilişkin ortalama 173 lira zam farkı aldı
Emekli Sandığı'ndan emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait zam farkları hesaplarına yattı. Sosyal GüvenlikKurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 174 bin 344 kişinin 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine yatırıldığı bildirildi. Açıklamaya göre; aylıklarını 3'er aylık alanlardan 1'inci grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, 2'nci grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, 3'üncü grupta Ocak-Şubat- Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında; aylıklarını her ay alanlara da 1 aylık tutarında farkları tahakkuk ettirildi. Toplam fark ödemesi tutarı 377milyon 295 bin lira olarak gerçekleşti. Bu da kapsama girenlerin Ocak ayına ilişkin ortalama 173 lira zam farkı aldığını gösterdi.
EK ÖDEME 2 BİN 388 LİRADAN BAŞLIYOR 2017 yılına ait tütün ikramiyesi tutarlarının da hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderildiği bildirildi. Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine, maaşları kesilenlere ve vazife malulü olup çalışmaya devam edenlere ödenmesi gereken; 2017yılına ait ek ödeme (tütünikramiyesi) tutarları hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Bu kapsamda yer alan 57 bin 790 kişiye toplam 135 milyon 850 bin 204 lira ödeme yapıldı. Harp malulleri ile vazife maluliyetine neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerinin faydalandığı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre 2 bin 388lira 10 kuruş ile 4 bin 342lira arasında değişiyor.
30 YIL ÜSTÜ ÇALIŞANLAR İÇİN SÜRE UZATILDI Kamuda 30 yıl ve üstünde hizmeti olan ancak ikramiyesini 30 yıl olarak alan memur emeklilerine, ek ikramiye almaları için tanınan başvuru süresi 29Ocak Pazartesi gününe uzatıldı. SGK, 27 Ocak olan ek ikramiye son başvuru süresinin hafta sonuna denk gelmesisebebiyle uzatıldığını açıkladı. Hak sahibi memur emeklilerinin, vefat etmişse de yakınlarının mutlaka pazartesi günü başvurusunu yapması gerekiyor. Bu kişiler başvurursa, 3 ay içindeödemelerini alacak. Geçen yıl başvurup ek ikramiye alanlara da varsa kalan ödemeleri, Mart'tan itibarenyapılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.