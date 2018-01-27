500 milyonluk teşvik

Bilim Sanayi Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'yerli ve millisanayiye destek' direktifi kapsamında 2'nci hamle dönemini başlattı. Sanayi Bakanlığı'nın KOSGEB, TÜBİTAK, TSE, Türk Patent ve Marka Kurumu ve ilgili Bakanlıklarla eş güdüm içerisinde hayata geçireceği teşviklerde belirlenen 5 kritiksektör öncelikli olacak. İmalat sanayinde kritik görülen sektörlerde yer alan ürünlerin, teşvik, koruma tedbiri, vergi indirimi, kaynak tahsisi ve muafiyet gibi politika araçları ile desteklenerek yerlileştirilmesikapsamında 500 milyon liralıkbir teşvik paketi hazırlandı. Bakan Faruk Özlü'nün kurduğu özel bir ekip, Türkiye'nin ara ve yatırım malı ithalatındaki ürünleri tek tek inceledi. Öncelik, 104 milyar dolar ithalat yapılan 974 kalem ürüne verildi.
43 ÜRÜNE ÖZEL TEŞVİK
Stratejik ithalat kalemlerine dönük daraltılmış liste hazırlayan bakanlık, 15 milyar dolar ithalat tasarrufu sağlayacak 43 ürün için özel teşvik paketi hazırladı. Teşvik edilecek ürünler içinde elektronik malzemeler, makine ekipmanları, otomotiv sanayi ürünleri öncelikli olacak.
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