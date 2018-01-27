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500 milyonluk

500 milyonluk teşvik
Bilim Sanayi Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'yerli ve milli sanayiye destek' direktifi kapsamında 2'nci hamle dönemini başlattı. 'nın , TÜBİTAK, TSE, Türk Patent ve Marka Kurumu ve ilgili Bakanlıklarla eş güdüm içerisinde hayata geçireceği lerde belirlenen 5 kritik sektör öncelikli olacak. İmalat sanayinde kritik görülen sektörlerde yer alan ürünlerin, teşvik, koruma tedbiri, vergi indirimi, kaynak tahsisi ve muafiyet gibi politika araçları ile desteklenerek yerlileştirilmesi kapsamında 500 milyon liralık bir teşvik paketi hazırlandı. Bakan Faruk Özlü'nün kurduğu özel bir ekip, Türkiye'nin ara ve yatırım malı ithalatındaki ürünleri tek tek inceledi. Öncelik, 104 milyar dolar ithalat yapılan 974 kalem ürüne verildi.

43 ÜRÜNE ÖZEL TEŞVİK
Stratejik ithalat kalemlerine dönük daraltılmış liste hazırlayan bakanlık, 15 milyar dolar ithalat tasarrufu sağlayacak 43 ürün için özel teşvik paketi hazırladı. Teşvik edilecek ürünler içinde elektronik malzemeler, makine ekipmanları, otomotiv sanayi ürünleri öncelikli olacak.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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