Tek kartla kolay hayat

Türkiye Ortak Ödeme Platformuimza törenine katılan Başbakan BinaliYıldırım, Türkiye Kart ile hayatınkolaylaşacağını söyledi. Türk Telekomile Turkcell, DenizBank, Vakıf KatılımBankası, PTT ve İstanbul BüyükşehirBelediyesi'nin (İBB) yaptığı işbirliğiile hazırlanan tek kart platformunuanlatan Yıldırım, şunları söyledi:"Cüzdanda, o kart bu kart derken 10 tanekart taşımak zorunda kalmayacaksınız.Tek kart, her yere her ödeme şeklindebu iş özetlenebilir. Türkiye'nin heryerindeki otobüslere Türkiye Kartile binebileceksiniz. Banka hesabıolmayanlar da bu kartla ödemeleriniyapabilecek. Vatandaş sistemiçindeki parasını en yakın noktadançekebilecek. Banka hesabı olmayanlarcep telefonlarından para yatırabilecek,transfer yapabilecek. Bu işleri komisyonolmadan yapacaksınız. Zaman israfıbitecek. Kart Temmuz'dan sonrapiyasaya dağıtılmaya başlanacak."
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