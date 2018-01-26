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Tek kartla kolay hayat

, Turkcell, , , ve güç birliği yaptı; Kart’ı hazırladı. Kart ile Türkiye’nin her yerinde otobüse binilip, her türlü ödeme yapılabilecek

Tek kartla kolay hayat
Türkiye Ortak Ödeme Platformu imza törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Kart ile hayatın kolaylaşacağını söyledi. ile Turkcell, , Bankası, ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin () yaptığı işbirliği ile hazırlanan tek kart platformunu anlatan Yıldırım, şunları söyledi: "Cüzdanda, o kart bu kart derken 10 tane kart taşımak zorunda kalmayacaksınız. Tek kart, her yere her ödeme şeklinde bu iş özetlenebilir. Türkiye'nin her yerindeki otobüslere Türkiye Kart ile binebileceksiniz. Banka hesabı olmayanlar da bu kartla ödemelerini yapabilecek. Vatandaş sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para yatırabilecek, transfer yapabilecek. Bu işleri komisyon olmadan yapacaksınız. Zaman israfı bitecek. Kart Temmuz'dan sonra piyasaya dağıtılmaya başlanacak."
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