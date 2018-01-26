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Emekliye ikramiye farkında başvuru süresi uzatıldı

, 27 Ocak'ta sona erecek ek ikramiye için başvuru süresini hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 29 Ocak Pazartesi gününe kadar uzattı.

450 bine yakın emekli memurun ikramiye farkı alması için son günler. 30 yıldan fazla hizmet süresi olan emeklilerin ikramiye farkını alabilmesi için 27 Ocak tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyordu.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 16:10
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