450 bine yakın emekli memurun ikramiye farkı alması için son günler. 30 yıldan fazla hizmet süresi olan emeklilerin ikramiye farkını alabilmesi için 27 Ocak tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyordu.
Emekliye ikramiye farkında başvuru süresi uzatıldı
SGK, 27 Ocak'ta sona erecek ek ikramiye için başvuru süresini hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 29 Ocak Pazartesi gününe kadar uzattı.
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