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3 günde 3 rekor kırıldı! Dolar çakıldı

Harekatı'ndaki başarının ve verilen mesajların etkisi ile 3 günde 3 rekor birden kıran nın ardından da büyük düşüş devam ediyor.

3 günde 3 rekor kırıldı! Dolar çakıldı

da 3 gündür üst üste yaşanan rekorların ardından dolar da büyük düşüş yaşanıyor. Operasyonu ile ilgili yaşanan tedirginliğin operasyondan gelen son haberler ile birlikte tamamen kalkması ve dünya piyasalarındaki iyimser hava sonrasında yaşanan hızlı düşüş sürüyor.

3,71'E KADAR GERİLEDİ
Dün 3,77 seviyelerinden 3,74 seviyelerine kadar gerileyen dolar günü sakin bir seyirle sürdürürken akşam saatlerine doğru sırasıyla önce 3,73 ardından ise 3,71 seviyelerine kadar hızla geriledi.

Dolar 17:00 itibariyle 3,71.80 seviyelerinde bulunuyor...
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe 18:32
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