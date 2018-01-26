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Hakemden e-tebligat

Hakemden e-tebligat
Tüketici hakem heyetlerince muhataplarına gönderilecek evrak elektronik ortamda tebliğ edilebilecek. 'nca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu sistemden yararlanabilecek. Tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.
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