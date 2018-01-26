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faturasının yüzde 30’u devletten

Elektrik faturasının yüzde 30’u devletten
Hükümet, gelir dağılımında eşitlik sağlamak, az gelişmiş bölgelerde istihdam, üretim ve ihracatı artırmak için önemli bir adım daha attı. Doğu ve Güneydoğu'da 23 ili kapsayan cazibe merkezleri programı kapsamında süper teşvik paketi yaşama geçirildi. Söz konusu illerde imalat sanayi, çağrı- veri merkezi yatırımı yapanların faturasının yüzde 30'unu devlet ödeyecek. Elektrik giderlerinin azami yüzde 30'u, 3 yıl süreyle işletme bazında 10 milyon lirasına kadar Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. 31 Aralık 2020'ye kadar yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirilecek.
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