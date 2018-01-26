Elektrik faturasının yüzde 30’u devletten

Hükümet, gelir dağılımında eşitlik sağlamak, az gelişmiş bölgelerde istihdam, üretim ve ihracatı artırmak için önemli bir adım daha attı. Doğu ve Güneydoğu'da 23 ili kapsayan cazibe merkezleri programı kapsamında süper teşvikpaketi yaşama geçirildi. Söz konusu illerde imalat sanayi, çağrı- veri merkezi yatırımı yapanların elektrik faturasının yüzde 30'unu devlet ödeyecek. Elektrik giderlerinin azami yüzde 30'u, 3 yıl süreyle işletme bazında 10 milyonlirasına kadar Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. 31 Aralık2020'ye kadar yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirilecek.
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