1 milyar dolarlık halka arz

Enerji sektöründe 4 yıl aranın ardından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek halka arz işlemlerinin büyüklüğünün 1milyar doları aşması bekleniyor. Bu yıl içinde EnerjisaEnerji AŞ, Başkent DoğalgazDağıtım AŞ ve AksaDoğalgaz Dağıtım AŞ'nin halka açılması planlanıyor. Enerjisa Enerji AŞ'nin halka arzının Şubat ayında, Başkent Doğalgaz Dağıtım'ın yılın ilk yarısında ve Aksa Doğalgaz Dağıtım'ın yıl sonunda halka arz işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.
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