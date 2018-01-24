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1 milyar dolarlık

1 milyar dolarlık halka arz
Enerji sektöründe 4 yıl aranın ardından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek işlemlerinin büyüklüğünün 1 milyar doları aşması bekleniyor. Bu yıl içinde Enerjisa Enerji AŞ, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ ve Aksa Doğalgaz Dağıtım 'nin halka açılması planlanıyor. sa Enerji AŞ'nin halka arzının Şubat ayında, Başkent 'ın yılın ilk yarısında ve Aksa Doğalgaz Dağıtım'ın yıl sonunda halka arz işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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