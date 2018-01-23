Trabzon Limanı’na 6.3 kat talep

Trabzon Limanı'nın 97.7milyon lira büyüklüğündekihalka arzına 6.3 kat ve 614milyon lira talep gelirken,yurt içi bireysel yatırımcılarıntaleplerinin yaklaşık yüzde 18'ikarşılanabildi. Yüzde 30'unuhalka açan şirket paylarının,Borsa onayına bağlı olarak,24 Ocak Çarşamba günündenitibaren 15,50 lira birim fiyatve "TLMAN" koduyla işlemgörmeye başlaması bekleniyor.Trabzon Limanı, 'Günlük AlımEmri', 'Bonus Hisse' ve 'Bir Payda Bizden' teşvikleriile arz edildi.
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