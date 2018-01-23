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Limanı’na 6.3 kat talep

Trabzon Limanı’na 6.3 kat talep
Trabzon Limanı'nın 97.7 milyon lira büyüklüğündeki halka arzına 6.3 kat ve 614 milyon lira talep gelirken, yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerinin yaklaşık yüzde 18'i karşılanabildi. Yüzde 30'unu halka açan şirket paylarının, Borsa onayına bağlı olarak, 24 Ocak Çarşamba gününden itibaren 15,50 lira birim fiyat ve "TLMAN" koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor. Trabzon Limanı, 'Günlük Alım Emri', 'Bonus Hisse' ve 'Bir Pay da Bizden' teşvikleri ile arz edildi.
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