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7 ilçeye daha gidiyor

7 ilçeye daha doğalgaz gidiyor
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (), Diyarbakır'ın 4, Çorum'un 3 ilçesi daha gaz dağıtım bölgesi kapsamına alınırken, 2019 sonuna kadar bu konfordan yararlanacak ilçe sayısının 550'yi aşması hedefleniyor. 2018'in ilk gaz dağıtım bölgesi genişletme uygulaması başlatıldı. EPDK'nın aldığı kararla, Çorum'un Mecitözü, Dodurga ve Oğuzlar ilçeleriyle Diyarbakır'ın Ergani, Silvan, Bismil ve Çermik ilçeleri dağıtım bölgesi kapsamına dahil edildi.
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