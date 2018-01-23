Küresel piyasalarda zayıf seyreden dolar ve artan jeopolitik risklerden bulduğu destekle 2018'e alış ağırlıklı bir seyirle giren gram altın, bu dönemde, tarihi zirvesi olan 165 lirayı 2 defa test etmesinin ardından yeni rekor arayışını sürdürüyor.

Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesinden pozitif etkilenen altının ons fiyatı 1.344 dolara kadar yükselirken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 2,6 değer kazandı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.092,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:



Gram altın ise ons altın ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle yıla alış ağırlıklı bir seyirle girdi. Bu dönemde tarihi zirvesi olan 165 lirayı 2 defa test eden ve yatırımcısına yüzde yaklaşık yüzde 2,7 getiri sağlayan gram altın, hareketine yeni rekor arayışlarıyla devam ediyor.

Analistler, küresel piyasalarda artan jeopolitik ve siyasi risklerin gelecek dönemde devam etmesi, gelişmiş ülke merkez bankalarının alacakları faiz kararlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

"ALTININ GRAM FİYATI AÇISINDAN ALT BANT 160 LİRA"

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altının ons fiyatı üzerinde daha çok son dönemdeki dolar endeksinin güçsüz performansının etkili olduğunu vurguladı.

Erkan, özellikle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile dolar arasındaki korelasyonun kaybolduğu bu dönemde, gerek avro, Japon yeni ve sterlin gibi para birimlerinin hızla değerlenmesinin gerekse ABD'de federal hükümetin harcama yetkisi alamadığı için kapanması gibi gelişmelerin dolar üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini söyledi.

Artan jeopolitik risklerin TL varlıkların zayıf kalmasına neden olduğunu vurgulayan Erkan, "Altın ons fiyatında 1.340 doların üzerine yükseliş görürsek gram altın fiyatının 165 liranın üzerine çıkması beklenebilir." dedi.

TL fiyatlama mekanizmasını belirleyen Suriye meselesi başta olmak üzere jeopolitik başlıkların yakın gelecekte de gündemde olacağını belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Daha uzun perspektifte ise içeride enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikası ana bileşenler olacaktır. Dışarıda bilhassa küresel altın fiyatları açısından doların seyri, özellikle ABD'de maaş enflasyonu artarsa ve ABD Merkez Bankası (Fed) 3 faiz artırım beklentisini 4'e çıkarırsa dolar adına senaryo değişir. Küresel merkez bankalarının sıkılaşma politikaları, başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere dolar ve ABD faizlerinde kritik öneme sahiptir."

Altının gram fiyatı açısından alt bandın 160 lira olduğunu ifade eden Erkan, yıl sonunda hem altının ons fiyatı hem de dolar kurundaki yukarı yönlü trendin devamı ile gram altının da 180 liranın üstünü görebileceğini söyledi.

"ALTININ GRAM FİYATI 170 LİRA SEVİYELERİNE ÇIKABİLİR"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer de piyasalarda mevcut fiyatların tüm gelişmeleri yansıttığını kabul ettiklerini belirterek, "Afrin operasyonu başladı ve gram altın fiyatlarında önemli bir yükseliş yok. Dolayısıyla operasyonun etkileri ve piyasa yansımaları bu şekilde oluştu. Yukarı yönlü fiyatlama şimdilik görülmüyor." diye konuştu.

Altının gram fiyatlamasında ons altın ve dolar kuru hareketinin izlendiğini ifade eden Özer, şu görüşleri dile getirdi:

"Dolar, küresel piyasalarda zayıf seyrediyor. Yasalaşan vergi tasarısı sonrası ABD'de fiyatlanacak yeni bir hikayenin olmaması dolara yönelik algıyı zayıflattı. Fed, piyasa beklentisine paralel olarak bu yıl 3 faiz artırımı olacağına işaret etti ve şimdilik piyasa, bu doğrultuda hareket etmekte. Tüm bu gelişmelerle birlikte ons altın 1.330 seviyesinde daha sakin bir fiyatlama içerisinde."

Gram altının son günlerde artan yoğun siyasi ve jeopolitik gündeme karşın 162-164 lira aralığında hareket ettiğini, dolar kurunda 3,83 seviyesi üzerinde tepki yükselişlerinin görülmesi durumunda altının gram fiyatının da 164-165 lira seviyelerine doğru yükselebileceğini kaydeden Özer, ortamın sakinleşmesi halinde dolar kurunun 3,73-3,75 bandına doğru gerileyeceğini, bu durumda gram altının 160-158 seviyelerine düşebileceğini bildirdi.

Özer, "TL ya da ABD hükümetine yönelik şok etkisi yaratabilecek güçte bir haber akışının olması halinde altının gram fiyatı 170 lira seviyesine doğru çıkabilir." dedi.





PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 162,80 163,00 163,00 163,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.073,00 1.090,00 1.074,00 1.092,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 148,50 152,50 148,50 152,50

Lira(Tam) Ziynet 1.048,00 1.069,00 1.050,00 1.070,00

Yarım Ziynet 525,00 535,00 525,00 535,00

Çeyrek Ziynet 262,00 267,00 262,00 267,00