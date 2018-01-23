5 yılda 310 bin şirket kuruldu

Türkiye'de son 5 yıllık dönemde ekonomide sergilenen performans şirket sayılarına da yansıdı. 2013'te 49 bin 28 şirket kurulurken, bu rakam 2014'te 57 bin 710'a, 2015'te 66 bin 701'e yükseldi. 2016'da 63 bin 709 şirket kurulurken, 2017'de bu sayı 72 bin 871'e ulaştı. Böylece, 5 yılda kurulan şirket sayısı 310 bin 19 olarak kayıtlara geçti. 2013-2017 döneminde 66 bin 209 kuruluş faaliyetini bitirdi. Yani 5 yılda kapanan her bir şirketin yerine neredeyse 5 şirket açıldı.
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