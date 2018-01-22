100 bin firmadan istihdam başvurusu

İş dünyası, 2018'de yürürlüğe giren vergiden prime çok sayıda teşvikten yararlanmak için yeni eleman alımını hızlandırdı. 'Bir sendenbir benden' teşviği, talep listesinin başında geldi. Buna göre; 3 ve daha az çalışanı olan imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin maaş, prim ve vergileri bir ay işveren, bir ay devlet tarafından ödeniyor. Asgari ücret üzerinden olacak bu destek kapsamında yılın başından itibaren istihdama katılan bir çalışanın 6 aylıkücretini devlet ödeyecek. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ilk kez bütün maaş, sigorta primi ve vergileri İŞKUR'un karşılayacağı bu teşvik için 100 bine yakın firmadan başvurugeldi. İşbaşı eğitim programlarına katılanlara bu yıl da günlük 54 liraya kadar cep harçlığı verilmeye devam edilecek. Siber güvenlik, yenilebilir enerji, bulut bilişim, kodlama gibi alanlarda işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere de günlük 75lira ödenecek. İmalat ve bilişim sektöründe sigorta prim desteği ilk kez prime esas kazanç üzerinden verilecek.
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