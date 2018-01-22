 ;
Yol Durumu
  1. Sağlıkçıya erken emeklilik geliyor
  2. İş arayana 725 TL

100 bin firmadan başvurusu

100 bin firmadan istihdam başvurusu
İş dünyası, 2018'de yürürlüğe giren vergiden prime çok sayıda teşvikten yararlanmak için yeni eleman alımını hızlandırdı. 'Bir senden bir benden' teşviği, talep listesinin başında geldi. Buna göre; 3 ve daha az çalışanı olan imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin ek olarak ilave ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin maaş, prim ve vergileri bir ay işveren, bir ay devlet tarafından ödeniyor. Asgari ücret üzerinden olacak bu destek kapsamında yılın başından itibaren istihdama katılan bir çalışanın 6 aylık ücretini devlet ödeyecek. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ilk kez bütün maaş, primi ve vergileri 'un karşılayacağı bu teşvik için 100 bine yakın firmadan başvuru geldi. İşbaşı eğitim programlarına katılanlara bu yıl da günlük 54 liraya kadar cep harçlığı verilmeye devam edilecek. Siber güvenlik, yenilebilir enerji, bulut bilişim, kodlama gibi alanlarda işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere de günlük 75 lira ödenecek. İmalat ve bilişim sektöründe sigorta prim desteği ilk kez prime esas kazanç üzerinden verilecek.


Hazal ATEŞ
Etiketler: , ,
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar