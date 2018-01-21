50 bin euroya sömestr

Fransa’nın ultra lüks kayak merkezi Courchevel, Beckham’lardan Abramoviç’e, Armani’den, Aguilera’ya pek çok ünlünün uğrak yeri olurken, Türk zenginler de akın etti. Odaların geceliği 50 bin euroya çıkarken mönülere Türkçe de girdi
Jet sosyete kayak tatili tercihini kış turizminin önemli destinasyonları olan Avusturya, İsviçre ve Fransa'dan yana kullandı. 5 ile 15 gün arasında değişen tur paketlerine yönelen lüks severler, en az 50 bin lirayı gözden çıkardı. Üst sınırı olmayan kayak tatilinde; Alpler'in üzerine paraşütle atlama, helikopterle transfer, dünyaca ünlü starlardan kayak dersi gibi zengin hizmetler faturaları milyonlara çıkarıyor. Jet sosyetenin, en çok tercih ettiği bölge ise Fransa'nın ünlü Courchevel kayak merkez oldu. Prens William ve Kate Middleton, Beckham'lar, Suudi ve Fas kraliyet aileleri, Roman Abramoviç, Giorgio Armani, Christina Aguilera, Georges Clooney gibi dünyaca ünlü isimlerin uğrak yeri olan Courchevel, türk zenginlerinin de bu yarıyıl tatilinde tercihi oldu. Sömestr tatilini yurt dışında geçirecek olan zenginlerimiz de Alpler'de, dünyanın en uzun pistlerine sahip üç vadiden oluşan Courchevel'e akın etti.
Mönülerinde Türkçe'nin olduğu Michelin Yıldızlı restoranları, geceliği 50 bin euro olan suit odaları ile fiyatta sınır tanımayan Courchevel, bol sıfırlı banka cüzdanlılara bir kış masalı sunuyor. Öte yandan önceliği kayak olanlar ve de cüzdanlarını kaptırmak istemeyenler için de bölgede şale ve restoran alternatifleri bulunuyor. Bin 300 metreden başlayıp 2 bin 750 metre yüksekliğe kadar pistlerin bulunduğu şehirde, 108 otel yer alıyor. Kartpostal güzelliğinde bir dağ deneyimi sunulan kayak merkezi, 3 vadi bölgesi, 200 teleferiği ve de 600 kilometre uzunluğunda kayılabilir pistleri ile dünyanın en geniş kayak alanlarından biri. Pistlere yerleştirilmiş 562 kar makinası ile uzun süre kar yağmadığı zaman bile kayak garantisi sunuluyor. Lüksün her şeyden ön planda tutulduğu oteller, spalar, kayak odaları, restoranlar, bar ve kulüplerde, adım başı milyonerlere ve ünlülere rastlanıyor.
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