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Yerli otomobilde tek söz onların olacak

'nin Otomobili Projesi kapsamındaki çalışmalar , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşüne tabi olacak.

Yerli otomobilde tek söz onların olacak

'nin Otomobili Projesi kapsamındaki çalışma, yatırım, ihale ve imtiyazlar için , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşü gerekecek.

Türkiye'nin Otomobili Projesi kapsamındaki çalışmaların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda yürütülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 'de yayımlandı.

Buna göre, proje kapsamında otomobilin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması, şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi, bu istasyonlar vasıtasıyla elektrik enerjisi tedariki ve bu istasyonların satış, kiralama ve benzeri yollarla devredilmesi ve bunlara ilişkin altyapı hazırlıklarına yönelik belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşü olmadan düzenleyici ve bağlayıcı karar alınamayacak, ihale yapılamayacak, lisans ve imtiyaz sağlanamayacak.

Bu karar kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilecek.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 11:30
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