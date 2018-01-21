Emekliye 'fark'lı zam

SSK ve Bağ- Kur emeklileri zamlı maaşlarını almaya başladı. Yüzde 5.69 artan maaşlar hesaplara yatırılıyor. Memur emeklileri ise hem enflasyon farkı hem de zam alacak. Memur emeklilerinin farkları daha sonra yatırılacak
Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisi ile 2 milyon memuremeklisi ve 3 milyon memurun beklediği zamlar belirlendi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zamlı maaşları geçtiğimiz hafta hesaplara yatırılmaya başladı. memur emeklileri ise maaşlarını daha önce aldıkları için ayrıca fark ödemesi yapılacak.
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6 aylık enflasyonun yüzde 5.69çıkmasıyla SSK ve Bağ-Kuremeklilerine bu oranda zamlar yapıldı.Çıplak maaşlara gelen yüzde 5.69'lukzammın ardından yüzde 4 oranında eködeme de maaşlara eklenerek hesaplarayatırıldı. Memur emeklileri ise yüzde 4oranında toplu sözleşme zammınınardından yüzde 1.69 oranında da enflasyonfarkı alacak. Böylece memur emeklilerininde Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerigibi yüzde 5.69 oldu. Memur emeklileri,maaş ödemeleri ayın 1'i ile 5'i arasındaolduğu ve 3 Ocak'taki enflasyon verileribeklendiği için maaşlarını zamsız olarakaldı. Zam farkı ise önümüzdeki günlerdeyatırılacak. Ödeme tarihi için SosyalGüvenlik Kurumu'ndan yapılacakaçıklama bekleniyor. Örneğin; bin 871 liraolan en düşük maaş, zamla bin 978 liraoldu. Emekliye ay başında bin 871 lirayatırıldı. 107 liralık zam farkı sonradanverilecek. Zam farkı en geç bir sonrakiaylıkla beraber ödenecek. Bu durumdaemekli Şubat'ta artırılmış maaşıyla birlikte 1aylık zam farkı da alacak.
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