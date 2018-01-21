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Emekliye 'fark'lı zam

ve Bağ- Kur emeklileri zamlı maaşlarını almaya başladı. Yüzde 5.69 artan maaşlar hesaplara yatırılıyor. emeklileri ise hem enflasyon farkı hem de zam alacak. Memur emeklilerinin farkları daha sonra yatırılacak

Emekliye farklı zam
Yaklaşık 9 milyon ve Bağ- Kur emeklisi ile 2 milyon memur emeklisi ve 3 milyon memurun beklediği zamlar belirlendi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zamlı maaşları geçtiğimiz hafta hesaplara yatırılmaya başladı. emeklileri ise maaşlarını daha önce aldıkları için ayrıca fark ödemesi yapılacak.

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6 aylık enflasyonun yüzde 5.69 çıkmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu oranda zamlar yapıldı. Çıplak maaşlara gelen yüzde 5.69'luk zammın ardından yüzde 4 oranında ek ödeme de maaşlara eklenerek hesaplara yatırıldı. Memur emeklileri ise yüzde 4 oranında toplu sözleşme zammının ardından yüzde 1.69 oranında da enflasyon farkı alacak. Böylece memur emeklilerinin de Ocak zammı SSK ve emeklileri gibi yüzde 5.69 oldu. Memur emeklileri, maaş ödemeleri ayın 1'i ile 5'i arasında olduğu ve 3 Ocak'taki enflasyon verileri beklendiği için maaşlarını zamsız olarak aldı. Zam farkı ise önümüzdeki günlerde yatırılacak. Ödeme tarihi için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak açıklama bekleniyor. Örneğin; bin 871 lira olan en düşük maaş, zamla bin 978 lira oldu. Emekliye ay başında bin 871 lira yatırıldı. 107 liralık zam farkı sonradan verilecek. Zam farkı en geç bir sonraki aylıkla beraber ödenecek. Bu durumda emekli Şubat'ta artırılmış maaşıyla birlikte 1 aylık zam farkı da alacak.
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