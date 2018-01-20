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Fitch gidiyor

Fitch gidiyor
NEW YORK merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 'daki ofisini kapatıyor. Fitch'ten şu açıklama yapıldı: "Karar, Fitch'in faaliyet gösterdiği her bölgede yeterli seviyedeki kaynak ve optimal ofis ağı yapısına ulaşma isteğini yansıtmakta. Fitch'in Türkiye'ye ve Türkiye piyasasında derecelendirmesini kullanan müşterilerine bağlılığı sürüyor. Türkiye'de yaptığımız işin kapsamı değişmeyecek. Transfer ve kurum işlemleri mevcut ofis ağı üzerinden yürütülecektir."
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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