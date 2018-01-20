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kalkınacak

Esnaf kalkınacak
HÜKÜMET, 2.5 milyon ın kalkınması için Eylem Planı hazırladı. Aileleriyle birlikte yaklaşık 10 milyon kişiyi ilgilendiren 2023 Vizyonu temalı eylem planını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Esnafın bu yıl için 140 milyar liralık kredi hacmi öngörülen devlet garantili krediye ulaşması için her türlü kolaylık gösterilecek. AVM kiralarında esnafa pozitif ayırımcılık yapılacak. Esnaf tanımı yeniden yapılırken; kargo hizmetleri ve ulaşımda maliyetler aşağı çekilecek. Perakende işletmelerin açılış, faaliyete geçişinde gözetilecek kriterler yeniden belirlenecek. Yine esnafın alışveriş merkezlerinde rayiç bedel üzerinden yaşadığı sorunlar ve ortak giderler konusunda da düzenleme yapılacak. Yeni işyeri açmada 29 yaş sınırı esnetilirken, ihracat yapmaları desteklenecek. Açma kapama saatlerine de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi standart getirilmesi bekleniyor.

TAZMİNAT MASADA
Yaklaşık 2 milyon üyesi bulunan TESK, hükümetten mevcutta 626 lira olan prim ödemelerinin 500 liraya indirilmesini, Bağ-Kur'luların da emekli olduğunda İşsizlik Fonu'ndan emekli tazminatı almasını talep etti.

Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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