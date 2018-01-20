Esnaf kalkınacak

HÜKÜMET, 2.5 milyon esnafın kalkınması için Eylem Planı hazırladı. Aileleriyle birlikte yaklaşık 10 milyon kişiyi ilgilendiren 2023 Vizyonu temalı eylem planını CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Esnafın bu yıl için 140 milyar liralık kredi hacmi öngörülen devlet garantili krediye ulaşması için her türlü kolaylık gösterilecek. AVM kiralarında esnafa pozitifayırımcılık yapılacak. Esnaf tanımı yeniden yapılırken; kargo hizmetleri ve ulaşımda maliyetler aşağı çekilecek. Perakende işletmelerin açılış, faaliyete geçişinde gözetilecek kriterler yeniden belirlenecek. Yine esnafın alışveriş merkezlerinde rayiç bedel üzerinden yaşadığı sorunlar ve ortak giderler konusunda da düzenleme yapılacak. Yeni işyeri açmada 29 yaş sınırıesnetilirken, ihracat yapmaları desteklenecek. Açma kapama saatlerine de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi standart getirilmesi bekleniyor.
TAZMİNAT MASADA Yaklaşık 2 milyon üyesi bulunan TESK, hükümetten mevcutta 626 lira olan prim ödemelerinin 500 lirayaindirilmesini, Bağ-Kur'luların da emekli olduğunda İşsizlikFonu'ndan emekli tazminatı almasını talep etti.
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