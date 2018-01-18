Gençler işveren olacak

Anadolu’nun dört bir yanında Girişimci Destekleme Merkezleri kurulacak. Gençlerin ücretsiz yararlanacağı bu merkezlerin ilk aşamada 3 ilde kurulacağını belirten Kalkınma Bakanı Elvan, ‘İş arayan değil, işveren gençler yetiştirmeyi arzu ediyoruz’ dedi
Hükümet, girişimci gençleri desteklemek için birbiri ardına projeler hazırlıyor. Anadolu'nun dört bir yanında Girişimci DesteklemeMerkezleri kurmak için düğmeye basıldı. Kalkınma Bakanı LütfiElvan, "İyi fikriniz olabilir ama paranız, ofisiniz yoktur ve tek başınızasınızdır. Bu girişimcilerimize destek olarak altyapı oluşturacağız. Anadolu'nun dört bir yanında Girişimci DesteklemeMerkezleri kuracağız. Gençlerimiz bu merkezlerden yararlanacaklar, herhangi bir ücret almayacağız, kendi ürünlerini geliştirmeye çalışacaklar" dedi. Gençler kendi ürünlerini geliştirdiklerinde şirket kurmalarına yardımcı olacaklarını, muhasebe ve hukuk gibi alanlarda da destek vereceklerini söyleyen Elvan, "Şu anda Erzurum'da, Malatya ve Mersin'de çalışıyoruz" diye konuştu. İlk aşamada 3 tanesini kuracaklarını, sonrasında Adana, Diyarbakır ve Van'ın geleceğini anlatan Elvan, "İstanbul Teknik Üniversitesi de destek veriyor. İş arayan değil, işveren gençler yetiştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.
YATIRIMCIYA İYİ HABER
Bakan Elvan, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini kolaylaştırmak için kalkınma ajanslarına bağlı Yatırım Destek Ofisleri'nin oluşturulacağını söyledi. Bu ofislerde her bakanlıktan veya yerel yönetimden birer tane temsilci yer alacak ve buraya gelen yatırımcı, başka hiçbir yerde uğraşmadan her bir kurumun temsilcisinden gerekli evrakları temin ederek, tek seferde her türlüişini halledecek. Elvan, bürokrasiyi azaltmaya yönelik bu adım için, "Pilot bazlı olarak birkaç ilden başlayarak diğer illere yaygınlaştıracağız. Pilot illeri henüz belirlemedik" ifadesini kullandı.
11'inci Kalkınma Planı çalışmaları Mart'ta tamamlanarak, Haziran'da Meclis'e sunulacak. Kalkınma Planı birçok alanda yerli ve milli üretim dönemini başlatacak. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine özel önem verilecek. Bakan Elvan, "11. Kalkınma Planı döneminde ağırlıklı olarak ithal ettiğimiz ürünlerin Türkiye'de üretimine yönelik stratejilerimiz olacak. Bunlardan biri, enerji ekipmanlarının üretimi ve teknolojilerinin geliştirilmesi için kurduğumuz çalışma grubu. Bize bir yol haritası ortaya koyacak" dedi.
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