4/C’liye fark

Hükümetin yaptığı düzenlemeyle 4/C statüsünden 4/B statüsüne geçirilen yaklaşık 26 bin çalışan, kurumlarındaki pozisyonlarının belirleneceği Bakanlar Kurulu kararını bekliyor. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı HacıBayram Tonbul, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda 4/C statüsünde çalışanların 4/B statüsüne geçirildiğini anımsattı. Uygulamaya 2 Ocak itibarıyla giren düzenlemenin, özelleştirilen kurum ve kuruluşlardan gelen 23 bin ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Yüksek Seçim Kurulundaki 3 bin çalışan olmaküzere toplam 26 bin kişiyiilgilendirdiğini belirten Tonbul, şunları kaydetti: "Bu arkadaşların kurumlarındaki pozisyonları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek. 4/C'den 4/B'ye geçenler Bakanlar Kurulu kararı çıkana kadar eski maaşlarını almaya devam edecek. Bakanlar Kurulu kararı çıktıktan sonra bu arkadaşlarımıza fark tazminatlarıgeriye doğru ödenecek."
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