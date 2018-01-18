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257 gazi ve şehit yakını atandı

257 gazi ve şehit yakını atandı
Devlet Personel Başkanlığı'nca 257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası yapıldı. 3713 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesine göre Aile Bakanlığı'nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilen 257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının noter huzurunda gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "257 istihdam hakkı sahibinden; 66'sının mühendis, öğretmen, hemşire, tekniker unvanlı kadrolara atandığı belirtildi.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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