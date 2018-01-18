257 gazi ve şehit yakını atandı

Devlet Personel Başkanlığı'nca257 şehit yakını, gazi vegazi yakınının atama kurası yapıldı.3713 sayılı Kanun'un ek 1'incimaddesine göre Aile Bakanlığı'ncahak sahibi olduğu tespitedilerek Devlet Personel Başkanlığı'nabildirilen 257 şehityakını, gazi ve gazi yakınınınatama kurasının noter huzurundagerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada,"257 istihdam hakkı sahibinden;66'sının mühendis, öğretmen,hemşire, tekniker unvanlıkadrolara atandığı belirtildi.
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