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Sürücüsüz da 2. etap heyecanı

Ümraniye’ye kadar olan ilk etabı geçen ay açılan ’nin ilk sürücüsüz sunun 7 istasyondan oluşan ikinci etabı Haziran ayında devreye alınacak

Sürücüsüz metroda 2. etap heyecanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Üsküdar-Ümraniye- Sancaktepe Hattı'nın Ümraniye'ye kadar olan kısmı geçen ay hizmete girdi. 'nin ilk sürücüsüz çalışan su olan hattın 7 istasyondan oluşan ikinci etabında ise ince işlerin tamamlandığı açıklandı. Yeni etap, Haziran ayında devreye alınacak.

DAHA DA UZAYACAK
Toplam 20 kilometre ve 16 istasyondan oluşan metro hattının Ümraniye'ye kadar olan 10.5 kilometrelik ilk etabında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunızade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yamanevler olmak üzere 9 istasyon yer alıyor. Metro hattı Üsküdar'da Marmaray'la, Marmaray'dan Yenikapı- Hacıosman ve diğer tüm metrolarla, Altunizade'de ise Metrobüs'le entegre oluyor. Hattın önümüzdeki dönemlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzatılması planlanıyor. Yeni metro hattı ile Sancaktepe'den Üsküdar'a 27 dakikada, Ümraniye'ye 15.5 dakikada, Kartal'a 62 dakikada, Yenikapı'ya 39 dakikada, Taksim'e 47 dakikada, Hacıosman'a 71 dakikada, 'na 71 dakikada ve Olimpiyat Stadı'na 81 dakikada gidilebilecek.


3.5 MİLYAR LİRA HARCANDI
Üsküdar-Ümraniye- Sancaktepe Hattı'nın toplam maliyeti 3.5 milyar lira olarak açıklandı. Günlük 700 bin yolcu kapasiteli hatla birlikte 'daki raylı sistem hattı da 160 kilometreye ulaştı. 267 kilometre raylı sistem yatırımının devam ettiğini İstanbul'da 2023 yılında bu rakamın bin 23 kilometreye ulaşması hedefleniyor. 2014 yılında İstanbul'daki raylı sistem hattının uzunluğu sadece 45 kilometre idi.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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