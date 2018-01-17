Sürücüsüz metroda 2. etap heyecanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Üsküdar-Ümraniye-Sancaktepe Hattı'nın Ümraniye'ye kadar olan kısmı geçen ay hizmete girdi. Türkiye'nin ilk sürücüsüz çalışan metrosu olan hattın 7 istasyondan oluşan ikinci etabında ise ince işlerin tamamlandığı açıklandı. Yeni etap, Haziran ayında devreye alınacak.
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Toplam 20 kilometre ve 16 istasyondan oluşan metro hattının Ümraniye'ye kadar olan 10.5 kilometrelik ilk etabında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunızade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yamanevler olmak üzere 9istasyon yer alıyor. Metro hattı Üsküdar'da Marmaray'la, Marmaray'dan Yenikapı- Hacıosman ve diğer tüm metrolarla, Altunizade'de ise Metrobüs'le entegre oluyor. Hattın önümüzdeki dönemlerde Sabiha GökçenHavalimanı'na kadar uzatılması planlanıyor. Yeni metro hattı ile Sancaktepe'den Üsküdar'a 27 dakikada, Ümraniye'ye 15.5 dakikada, Kartal'a 62 dakikada, Yenikapı'ya 39 dakikada, Taksim'e 47 dakikada, Hacıosman'a 71 dakikada, Atatürk Havalimanı'na 71 dakikada ve Olimpiyat Stadı'na 81 dakikada gidilebilecek.
3.5 MİLYAR LİRA HARCANDI Üsküdar-Ümraniye-Sancaktepe Hattı'nın toplammaliyeti 3.5 milyar lira olarakaçıklandı. Günlük 700 binyolcu kapasiteli hatla birlikteİstanbul'daki raylı sistem hattıda 160 kilometreye ulaştı. 267kilometre raylı sistem yatırımınındevam ettiğini İstanbul'da 2023yılında bu rakamın bin 23 kilometreyeulaşması hedefleniyor.2014 yılında İstanbul'daki raylısistem hattının uzunluğu sadece45 kilometre idi.
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