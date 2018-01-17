İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" ve "kısıtlama" haberlerinin etkisiyle kripto para piyasasında düşüşler hız kazandı.
İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" ve "kısıtlama" haberlerinin etkisiyle kripto para piyasasında düşüşler hız kazandı.
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