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'in balonu söndü mü?

Kripto değerler olarak geçen , Ethereum ve Ripple son 24 saat içerisinde ciddi düşüşler yaşayarak son 3-4 haftalık kazançlarını yitirdiler.

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" ve "kısıtlama" haberlerinin etkisiyle kripto para piyasasında düşüşler hız kazandı.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 15:05
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