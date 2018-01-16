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Hangi sektör çalışanı ne kadar alacak! İşte liste

2018 yılında çalışanlarına alacağı oranları belli olmaya başlıyor. Firma yetkililerinin öngörüsü bu yıl ortalama zam oranının yüzde 9 olacağı yönünde.

Hangi sektör çalışanı ne kadar zam alacak! İşte liste
Birçok sektördeki büyük firmaları ve 'leri temsil eden firma yetkililerinin yanıtladığı anket sonuçlarına göre en çok yüzde 10 ile Bankacılık/Finans sektöründe, en düşük zam ise yüzde 7 ile Gayrimenkul ve Çağrı Merkezi sektörlerinde olacak.

2018 YILINDA HANGİ SEKTÖRDE NE KADAR ZAM YAPILACAK
Ankete katılan adayların yüzde 26'sı ortalamanın dışında bir maaş zammı bekliyor. Zam oranlarının yüzde 5 ila yüzde 10 arasında olmasını bekleyen adayların oranı ise yüzde 30. Bu da daha önceki yıllara göre daha iyimser bir tablo çiziyor.



YAN HAKLAR 2018'DE YÜKSELİŞTE
Son yıllara göre artan zam oranlarının yanında, yan haklarda da bir yükseliş görülmekte. İşverenler tarafından çalışan verimliliğini artırmak ve başarılı çalışanları elde tutmak için verilen yan haklar 2018'de de sürdürülmeye devam edilecek. Klasik yan haklara ek olarak çalışanların kendi ihtiyaçlarına göre seçebildiği ''yan haklar paketleri'' sıklıkla karşımıza çıkacak. Şirketlerin yan haklar konusundaki farkındalıklarının da her yıl artacağı öngörülüyor.
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  • 16 Ocak 2018, Salı 18:17
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