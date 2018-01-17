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Gençlere günlük 75 TL cep harçlığı

Gençlere günlük 75 TL cep harçlığı
İşbaşı eğitimine katılan gençlere verilen ödeme arttı. Çalışma Bakanlığı, bilişim ve dijitalleşme alanlarında işbaşı eğitimi alan 18-29 yaşlarındaki gençlere verilen 54 liralık desteğin 75 liraya çıkarıldığını duyurdu. , işsizleri iş sahibi yapmak için pek çok eğitim düzenliyor. Bu eğitimlerden biri de 'İşbaşı Eğitim Programı'. Bu programa 15 yaşından büyük herkes katılabiliyor. Ancak bu kişilerin İŞKUR'a kayıtlı ve işsiz olması gerekiyor. Programa katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sı primiyle, genel sağlık sigortası primi ödeniyor.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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