Gençlere günlük 75 TL cep harçlığı

İşbaşı eğitimine katılan gençlere verilen ödeme arttı. Çalışma Bakanlığı, bilişim ve dijitalleşme alanlarında işbaşı eğitimi alan 18-29 yaşlarındaki gençlere verilen 54 liralık desteğin 75 liraya çıkarıldığını duyurdu. İŞKUR, işsizleri iş sahibi yapmak için pek çok eğitim düzenliyor. Bu eğitimlerden biri de 'İşbaşı Eğitim Programı'. Bu programa 15 yaşından büyük herkes katılabiliyor. Ancak bu kişilerin İŞKUR'a kayıtlı ve işsizolması gerekiyor. Programa katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primiyle, genel sağlık sigortası primi ödeniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.