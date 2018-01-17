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Ev alana en az 15 bin tl

Ev alana en az 15 bin tl
Vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak, tasarrufları artırmak için başlatılan konut hesabı uygulamasında sistem değişiyor. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet katkısı verilmesini içeren uygulama daha cazip hale getirilecek. Halen maksimum 15 bin 575 lira olarak belirlenmiş durumda. Rakam birikim vadesine göre değişiklik gösteriyor. Şimdi en düşük devlet katkısının 15 bin lira olabileceği konuşuluyor. Ayrıca indirimli kredi faizi, hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj ve ev alımlarında düşük tapu harcı tahsili de düşünülen formüller arasında.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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