Ev alana en az 15 bin tl

Vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak, tasarrufları artırmak için başlatılan konut hesabı uygulamasında sistem değişiyor. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet katkısı verilmesini içeren uygulama daha cazip halegetirilecek. Halen maksimum devlet katkısı15 bin 575 lira olarak belirlenmiş durumda. Rakam birikim vadesine göre değişiklik gösteriyor. Şimdi en düşük devlet katkısının 15 bin lira olabileceği konuşuluyor. Ayrıca indirimli kredi faizi, konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj ve ev alımlarında düşük tapu harcı tahsili de düşünülen formüller arasında.
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