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Esnafa maaş desteği

Esnafa maaş desteği
İstihdam seferberliğinin ikinci fazında gençlerin ına ekstra teşvikler verilecek, esnafın personel alması kolaylaşacak. İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işyerlerine, istihdam ettikleri genç işçiler için ekstra destek sağlanacak. 3 ve daha az çalışanı olan imalat sektörü işyerlerinde mevcut çalışan sayısına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş arasındaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primi ve vergileri 1 ay patronları, 1 ay devlet tarafından ödenecek. Teşvik ile yeni işçilerin bütün maaşını sigorta primleri ve vergileri dahil olmak üzere İŞKUR ödeyecek. Böylece esnaf sadece 6 aylık maaş yükünü karşılamış olacak.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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