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Devlerden çıkarması

By Qatar, bugün ikinci kez kapılarını açıyor. ’nin dev gayrimenkul şirketlerinin de katıldığı fuarı, Takvim Gazetesi Emlak Yazarı Yavuz Karaman yerinde takip ediyor

Devlerden Katar çıkarması
Katar'ın başkenti Doha'da 17-19 Ocak 2018 tarihlerinde 'ın küresel devlerini bir araya getirecek olan 2. Expo Turkey by Qatar'a Türk iş dünyası adeta çıkarma yaparak, yeni yatırım anlaşmaları ve işbirliklerine imza atacak. MÜSİAD'ın ana partnerliğinde gerçekleştirilecek olan ve Sabah gazetesinin de sponsorları arasında yer aldığı 2. by Qatar'a Tekfen, GYO, Artaş İnşaat, Sinpaş GYO, Dido Group, Çilek Mobilya, Teknik Yapı, Tahincioğlu, Katmerciler, Türksat ve Dome&Partners gibi sektörünün öncüsü olan yaklaşık 150 Türk firması katılacak. Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere inşaat, bilişim, gıda, makine, gıda, sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer alacağı 2. Expo Turkey by Qatar fuarı yoğun ilgi görüyor.

7 ANA SEKTÖR
Katar ile 'yi bölge ekonomisinin işbirliği merkezi haline dönüştürmeyi hedefleyen fuar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkarılmasına katkı sağlarken, ortak yatırımlara zemin hazırlayarak Katar'ı bir ticaret kapısı olarak konumluyor. 2. Expo Turkey by Qatar'da, iki ülke arasındaki yatırımların odağındaki 7 ana sektörden lider firmalar yer alırken, Türkiye'den özellikle gayrimenkul ve inşaat şirketleri Katar'a çıkarma yapıyor. Bu yıl yeni kongre ve fuar merkezi Doha Exhibition and Convention Center'da gerçekleştirilecek 2. Expo Turkey by Qatar Fuarı, Türk firmalarının ticari anlamda yeni atılımlar yapmasına fırsat sunuyor.


Yavuz KARAMAN
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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