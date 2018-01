Devlerden Katar çıkarması

başkenti Doha'datarihlerinde Katar 'ın küresel devlerini bir araya getirecek olanTürk iş dünyası adeta çıkarma yaparak, yeni yatırım anlaşmaları ve işbirliklerine imza atacak.gerçekleştirilecek olan ve Sabah gazetesinin de sponsorları arasında yer aldığı 2. Expo Turkey by Qatar'a Tekfen, Emlak Konut GYO, Artaş İnşaat, Sinpaş GYO, Dido Group, Çilek Mobilya, Teknik Yapı, Tahincioğlu, Katmerciler, Türksat ve Dome&Partners gibi sektörünün öncüsü olan yaklaşıkkatılacak. Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere inşaat, bilişim, gıda, makine, gıda, sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer alacağı 2. Expo Turkey by Qatar fuarı yoğun ilgi görüyor.Katar ile Türkiye 'yi bölge ekonomisinin işbirliği merkezi haline dönüştürmeyi hedefleyen fuar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkarılmasına katkı sağlarken, ortak yatırımlara zemin hazırlayarak Katar'ı bir ticaret kapısı olarak konumluyor. 2. Expo Turkey by Qatar'da, iki ülke arasındaki yatırımların odağındaki 7 ana sektörden lider firmalar yer alırken, Türkiye'den özellikleKatar'a çıkarma yapıyor. Bu yıl yeni kongre ve fuar merkezigerçekleştirilecek 2. Expo Turkey by Qatar Fuarı, Türk firmalarının ticari anlamda yeni atılımlar yapmasına fırsat sunuyor.