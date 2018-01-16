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Vergi indirimleri sürecek

Vergi indirimleri sürecek
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2017 bütçesi 47.4 milyar lira açık verdi. Bu, Orta Vadeli Program'da revize edilen rakamdan 14.3 milyar lira daha olumlu" dedi. Ağbal, vergi indirimleri konusunda da "Her zaman vatandaş lehine imkan bulduğumuzda bunu yaptık, bundan sonra da yapmaya devam ederiz" dedi. Ağbal, taşeronların kamuya ek yük getirmeyeceğini söyledi.
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