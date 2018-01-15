IGLA, atış testlerinde göz doldurdu

Aselsan Dergisi'nin Aralık 2017'de yayınlanan 97'nci sayısında yer alan haberde, testlerin; sistem ile yakından ilgilenen Slovenya Milli Savunma Bakanlığının iş birliğinde gerçekleştirildiği duyuruldu. Türkiye'den de Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığının desteği ile yürütülen testlere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı heyetleri de katıldı.

Atış testlerinin yapıldığı alana; IGLA-S Füze Atıcı Sistemi'nin yanı sıra KALKAN Hava Savunma Radarı ve Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) de konuşlandırıldı. Hedef olarak, tam otonom insansız hava araçları kullanıldı.

Testlerin ilk bölümünde, sistemlerin ayrı ayrı ve birlikte operasyon yetkinliğinin gösterimi gerçekleştirildi. HERİKKS aracılığıyla, IGLA-S Füze Atıcı Sistemi, KALKAN Hava Savunma Radarı tarafından tespit edilen hedefe başarılı bir şekilde angaje oldu. Ardından, IGLA-S Füze Atıcı Sistemi'nin kalifikasyonunun önemli aşamalarından olan canlı atış testlerine geçildi. Seçilen senaryolar kapsamında dört adet başarılı füze atışı gerçekleştirildi. 2009 yılında başlanan ve 2011 yılında atışlar dışında testleri tamamlanan IGLA-S Füze Atıcı Sistemi geliştirme faaliyetlerinin en önemli kilometre taşı, bu şekilde başarıyla sonuçlandırılmış oldu.

Gece ve kötü hava şartlarında hedef tespit, takip ve teşhis imkânı veren, bilgisayar denetimli atış kontrol fonksiyonlarına sahip IGLA-S Füze Atıcı Sistemi'nde dört adet füze bulunuyor. Sisteme opsiyonel olarak 12,7 mm makineli tüfekte ilave edilebiliyor.