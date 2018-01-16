Büyük Türkiye için daha çok çalışacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da 2018'in madenciliğin yükselen yıldız sektör olduğu bir yıl olacağını belirterek, "Karada bir milyon metre sondajı tamamladık. Jeokimya haritalarının 18 paftasının 14'ü yıl sonu itibarıyla bitti. İlkbahar bitmeden kalan 4 paftayı da tamamlayacağız. İlk yarıyılda jeokimya haritalarının tüm resmini çekeceğiz. İnsan, bilim odaklı ve şeffaf olarak nitelendirdiğimiz yeni madencilik stratejimiz çerçevesinde risk analizi dönemini başlattık. 2017, riskli madenlerde denetimleri asgari 4 katına çıkarttığımız bir yıl oldu" dedi.
İPİ DIŞARIDA OLANLAR... Türkiye'nin onca saldırıya rağmen 2017'yi rekor büyümeyle kapattığını anlatan Albayrak, "İpi, kontrolü dışarıda olan ya da dışarıdaki odaklarla hedef birliği yapmış bazı kesimler saldırmaya devam edecek ama biz de Türkiye'yi kontrol altına almak isteyenlere rağmen çok çalışmaya devam edeceğiz. Her saldırıdan güçlenerek çıkan bir ülke olarak durmayacak, korkmayacak, geri adım atmayacağız" diye konuştu.
2 BOYUTLU SİSMİK TAMAM
Denizlerde iki gemiyle birlikte 11 bin kilometreden fazla 2 boyutlu sismik araştırmanın tamamlandığını vurgulayan Albayrak, "Petrol ve doğalgaz aramacılığında Türkiye'ye yepyeni bir sayfa açacak olan ilk yerli sondaj gemisini hizmete aldık" dedi.
AKDENİZ'E UĞURLANACAK Sondaj gemisini en kısa zamanda Akdeniz'e uğurlayacaklarını kaydeden Albayrak, YEKA yarışmalarına 2018'de de devam edeceklerini bildirdi. Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner ise tesislerde üretilen soda külünün ihracatıyla 800 milyon dolar net döviz girdisi sağlanacağını söyledi.
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