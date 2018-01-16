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Kartta onay şart

Kartta onay şart
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, ten kartla alışveriş için onay süresinin 31 Ocak 2018 tarihi olduğunu belirterek, bu sürenin bir daha uzatılmayacağı uyarısında bulundu. Akben, "Kişi istediği an internete kredi kartını açma yetkisine sahiptir. Bankayı aradığı an onu internet kullanımına açabilecek konumdadır. Burada herhangi bir e-ticaretin engellenmesi söz konusu değildir" dedi.
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