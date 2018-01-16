İşsizlik fonu 13.5 milyar büyüdü

İşsizlerin çalışmadıkları dönemde geçinebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü, geçen yıl 13.5 milyar lira artarak 116.7milyar liraya ulaştı. Fon'dan Mart 2002'den geçen yılın Aralık ayı sonuna kadar yaklaşık 6 milyon kişiye18.5 milyar lira civarında ödeme yapıldı. Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor. Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda yapılan çalışmaya göre 10 aya kadar maaş veriliyor.
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