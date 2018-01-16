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Çılgın rota tamam

2011 yılında olarak tanıtılan ’un güzergahı açıklandı. Uzun süredir yeri gizli tutulan proje, Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu güzergahında 45 kilometre uzunluğunda olacak...

Çılgın rota tamam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez 2011 yılında kamuoyuna duyurduğu Kanal İstanbul'da güzergah netleşti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bugüne kadar üzerinde çalışma yapılan 5 güzergahtan için en uygun güzergahın Küçükçekmece- Sazlıdere-Durusu koridoru olarak belirlendiğini açıkladı. Karadeniz'den 'ne kadar bağlantıyı sağlayacak olan güzergahın yaklaşık 45 kilometre olduğunu anlatan Arslan, bu yıl ihalenin tamamlanarak, ilk kazmanın vurulmasının hedeflendiğini ifade etti.


PROJEDE 4 HEDEF VAR
Arslan, Kanal projesinin 4 ana amacını da açıkladı. İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'i Marmara ile bağlayacak yeni su yolu yapma projesinde ilk hedefin, medeniyetlere ve kültürlere başkentlik yapan İstanbul'da Boğaziçi üzerindeki gemi trafik yükünü azaltmak olduğunu ifade eden Arslan, şöyle konuştu: "Hedef, 'ndan geçen tehlikeli madde taşıyan gemilerden kaynaklı oluşabilecek riskleri azaltmaktı. Bir diğer hedefimiz o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, su yolu güzergahında kentsel dönüşüm de yaparak, güzergah üzerindeki çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak. Bir diğer amacımız, İstanbul gibi dünya metropolü olan şehirde su yolu taşımasından kaynaklı hem ülkemizin konumunu hem cazibesini artırmaktı." Projenin hayata geçirilebilmesi için deprem ve tsunami risklerinin de çalışıldığını söyleyen Arslan, deprem risklerinin değerlendirmesi kapsamında, 72 yıl, 475 yıl ve 2 bin 475 yıllık ortalama yinelenme süreleri dikkate alınarak, tüm çalışmaların yapıldığını kaydetti. Arslan, "Karadeniz'de çıkacak malzemeden kaynaklı dolgu yapılmak suretiyle lojistik merkez olarak kullanabileceğimiz proje alanları ve yine Marmara Denizi'nde dolgu ile yapılabilecek yapay adalar da dahil bütün bu projelerin birlikte değerlendirilmesine devam edilecek" ifadesini kullandı. 3


BATIRMA TÜP GEÇİŞ
Marmara tarafındaki 3 geçişi, Marmaray projesinde olduğu gibi, batırma tüp ile Küçükçekmece Gölü'nün altından geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Arslan, kuzey yönündeki diğer alternatiflerin tamamını köprü geçişi şeklinde yapacaklarını bildirdi. "Küçükçekmece Gölü'nden girerek Karadeniz'e kadar çıkacak. Bir anlamda gölü, Karadeniz'le Marmara'ya bağlamış olacağız" dedi. Arslan, maliyet ile ilgili, "Şu an ülkemizin en büyük projesi yaklaşık 10.5 milyar euroyla Üçüncü Havalimanı. Ancak Kanal İstanbul ondan da büyük olacak" diye konuştu.


Barış ŞİMŞEK
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