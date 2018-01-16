1.9 milyon kişiye iş

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde11.1 ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkesiolan Türkiye'de çarkların güçlü bir şekildedönmesi işsizlik rakamlarında kendinigösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından dün açıklanan verileregöre, geçen yılın Ekim ayında yüzde11.8 olan işsizlik, istihdam seferberliğikapsamında sağlanan teşviklerin de etkisiyle,bu yılın aynı döneminde 1.5 puan düşerekyüzde 10.3'e indi. İşsizliğin yüzde 13'eyükseldiği 2017 yılının Ocak ayından Ekimsonuna kadar olan dönemde ise istihdamedilenlerin sayısı 1 milyon 973 bin kişiartarken, aynı dönemde işsiz sayısındakigerileme 698 bine ulaştı. İstihdamseferberliğinin ikinci safhası kapsamındaişverenlere ek istihdam için maaş, prim vevergi teşvikleri yapılacak.
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