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1.9 milyon kişiye iş

1.9 milyon kişiye iş
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye'de çarkların güçlü bir şekilde dönmesi rakamlarında kendini gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından dün açıklanan verilere göre, geçen yılın Ekim ayında yüzde 11.8 olan işsizlik, seferberliği kapsamında sağlanan teşviklerin de etkisiyle, bu yılın aynı döneminde 1.5 puan düşerek yüzde 10.3'e indi. İşsizliğin yüzde 13'e yükseldiği 2017 yılının Ocak ayından Ekim sonuna kadar olan dönemde ise istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 973 bin kişi artarken, aynı dönemde işsiz sayısındaki gerileme 698 bine ulaştı. İstihdam seferberliğinin ikinci safhası kapsamında işverenlere ek istihdam için maaş, prim ve vergi teşvikleri yapılacak.
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