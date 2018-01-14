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Hedef ihracat liderliği

Hedef ihracat liderliği
Markalı mobilya sektörünün önemli oyuncularından Kilim Mobilya, önümüzdeki 5 yıl içinde liderliği hedefliyor. , toplam satışlar içinde yüzde 25'e yükselen ihracatın payını da bu süre içinde yüzde 40'ın üzerine taşıyacak. Kilim Mobilya CEO'su olarak göreve başlayan Mesut Yiğit, farklı kültürler ve coğrafyalara uygun "yeni markalar" ile birlikte hedef pazar olarak "Tüm Dünya"yı belirlediklerini söyledi. IKEA Grubu gibi dünya devlerine de üretim yapan Kilim Mobilya, Avrupa'da özellikle İtalya, Fransa, Almanya pazarlarındaki konumunu diğer Avrupa pazarları ile Amerika kıtasına da genişleterek ilk üç marka arasına girmeyi planlıyor.
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