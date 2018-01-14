Hedef ihracat liderliği

Markalı mobilyasektörünün önemlioyuncularından KilimMobilya, önümüzdeki5 yıl içinde liderliğihedefliyor. Kilim Mobilya,toplam satışlar içindeyüzde 25'e yükselenihracatın payını dabu süre içinde yüzde 40'ın üzerine taşıyacak.Kilim Mobilya CEO'su olarak görevebaşlayan Mesut Yiğit, farklı kültürlerve coğrafyalara uygun "yeni markalar"ile birlikte hedef pazar olarak "TümDünya"yı belirlediklerini söyledi. IKEAGrubu gibi dünya devlerine de üretimyapan Kilim Mobilya, Avrupa'da özellikleİtalya, Fransa, Almanya pazarlarındakikonumunu diğer Avrupa pazarları ileAmerika kıtasına da genişleterek ilk üçmarka arasına girmeyi planlıyor.
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