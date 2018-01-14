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Dağlara İranlı ve Rus akını

Dağlara İranlı ve Rus akını
Turizm Bakanlığı'nın son 3 yıldır kış turizm hareketini artırmak için yürüttüğü tanıtım çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Bu zamana kadar yerli in ilgisiyle büyüyen kış turizmi, yapılan tanıtım çalışmaları sonucunda yabancı turist tarafından da keşfedildi. Bu yıl Rusya'dan Kayseri ve Erzurum'a direkt charter seferleri başlarken, İranlı ve Ortadoğulu turistin de kış turizmine ilgisi arttı. 1 Aralık'ta sezonu açan oteller, bu yıl şubat gelmeden yüzde 80 doluluk oranlarını yakaladı.

SAYI 2 MİLYONU GEÇECEK
Geçen yıl 3 yerli-yabancı 1.5 milyon turistin ağırlandığını belirten turizmciler, bu yıl sayının 2 milyonu geçeceğini öngörüyor. Bu sayının yüzde 10'unu yabancıların oluşturduğunu aktaran turizmciler, "Turizmi tüm sezona yayma hedefiyle bakanlık ciddi bir atak yaptı. Bu yıl da meyvelerini topluyoruz" dedi.


Betül ALAKENT
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