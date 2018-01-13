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halka iniyor

Daha çok zenginlerin gözdesi olan tesisleri, artık herkesin gidebileceği hale getirilecek. İki bakanlık tüm tesisler ile ilgili çalışma başlattı. 4 milyon kişi kayak sporuyla tanışacak.

Kayak halka iniyor
Zengin sporu olarak bilinen kayağın imajı değişiyor. Pahalı ekipmanlar ve tesisler nedeniyle halkın uzak durduğu sporu, tüm kesimlerin erişebileceği hale getirilecek. Hükümet, 'de 4 milyon kişiyi kayak sporuyla tanıştırmak için düğmeye bastı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmada, kış turizminin geliştirilmesi ve halka inmesi noktasında önemli kararlar alındı. Kış turizminde 10 milyar euro hedefini gerçekleştirmek üzere yılın 12 ayı kayak imkanı için çalışmalar yapılacak. Proje kapsamında, suni kar kullanılarak kış sezonunun uzatılması ve geliştirilmesi için de Araştırma Uygulama Merkezleri kurulması kararlaştırıldı. 2018 Snowboard Dünya Kupası'nın final etabının gerçekleştirileceği Erciyes Dağı'nın geniş çaplı tanıtımının yapılması ve olimpik pistlerin sayılarının artırılarak dünya kupasına hazır hale getirilmesi konusunda görüş birliğine de varıldı. Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edecek sporcuların yetişmesi için sporcu yetiştiren tesislerin kurulmasıyla birlikte 2.5 milyon turistin de ülkemize gelmesi bekleniyor

YOLARA ÇIKIYORUZ
Yarıyıl tatiline geri sayım başladı. Havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi, tatilcilerin rotasını da genişletti. Kayak tatilinin yanı sıra, Ege ve Akdeniz Bölgeleri de sömestr tatilini değerlendirmek isteyenlerin radarına girdi. Kimileri kayak merkezlerini seçerken, kimileri de sahil bölgelerindeki otellere yöneldi. Kültür turizmi de revaçta.

Burak Erdem ÇELİK
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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