Kayak halka iniyor

Zenginsporu olarak bilinen kayağınimajı değişiyor. Pahalıekipmanlar ve tesislernedeniyle halkın uzak durduğukayak sporu, tüm kesimlerinerişebileceği hale getirilecek.Hükümet, Türkiye'de 4milyon kişiyi kayak sporuylatanıştırmak için düğmeyebastı. Kültür ve TurizmBakanlığı ile Orman ve Suİşleri Bakanlığı'nın ortakyürüttüğü çalışmada, kışturizminin geliştirilmesi vehalka inmesi noktasında önemlikararlar alındı. Kış turizminde10 milyar euro hedefinigerçekleştirmek üzere yılın 12ayı kayak imkanı için çalışmalaryapılacak. Proje kapsamında,suni kar kullanılarak kışsezonunun uzatılması vegeliştirilmesi için de AraştırmaUygulama Merkezleri kurulması kararlaştırıldı. 2018 Snowboard Dünya Kupası'nın final etabının gerçekleştirileceği ErciyesDağı'nın geniş çaplı tanıtımının yapılması ve olimpik pistlerin sayılarının artırılarak dünya kupasına hazır hale getirilmesi konusunda görüş birliğine de varıldı. Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edecek sporcuların yetişmesi için sporcu yetiştirentesislerin kurulmasıyla birlikte 2.5milyon turistin de ülkemize gelmesi bekleniyor
YOLARA ÇIKIYORUZ
Yarıyıl tatiline geri sayım başladı. Havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi, tatilcilerin rotasını da genişletti. Kayak tatilinin yanı sıra, Ege ve Akdeniz Bölgeleri de sömestr tatilini değerlendirmek isteyenlerin radarına girdi. Kimileri kayak merkezlerini seçerken, kimileri de sahil bölgelerindeki otellere yöneldi. Kültür turizmi de revaçta.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.