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Binlerce kişiye 8 yıl erken emeklilik fırsatı

Geriye dönük borçlanma imkanıyla hiçbir sigorta sicili olmayan esnaf, vergi kaydıyla 8 yıl kazanabiliyor. Böylece esnafa erken emeklilik yolu açılıyor.

Binlerce kişiye 8 yıl erken emeklilik fırsatı

2000'den önce oda ve vergi kaydı olanların SGK tarafından otomatik olarak sigortalı yapılması gerekiyordu. 2000 ve 2008'de çıkan yasalar bu kişilerin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri alındığı Yargıtay kararları mevcut. Siz de bu yolla hakkınızı arayabilirsiniz. Bu konuda yasal bir çalışmanın yapıldığı da gelen haberler arasında.
  • 12 Ocak 2018, Cuma 16:57
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