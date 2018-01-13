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Milyonlarca un ek ödeme ve tazminat mı arttı

Sabah Gazetesi ekonomi yazarı Faruk Erdem, bugün köşesinde yazdığı yazıda milyonlarca u ilgilendiren ek ödeme ve tazminat mı konusunu ele aldı. İşte Erdem'in o yazısı...

Milyonlarca memurun ek ödeme ve tazminat zammı arttı

Kamuda çalışan yaklaşık 3 milyon un 2018'in ilk 6 ayında alacağı ek ödemeler belli oldu. 'nın bu konuda hazırladığı genelge 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0.108550), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1.699121) olarak belirlendi. Bu katsayılar ile çalışanların alacağı ek ödeme miktarları ve artışları ise şöyle gerçekleşti:
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi 09:35
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