Milyonlarca memurun ek ödeme ve tazminat zammı arttı

Kamuda çalışan yaklaşık 3 milyon memurun 2018'in ilk 6 ayında alacağı ek ödemeler belli oldu. Maliye Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı genelge Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0.108550), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1.699121) olarak belirlendi. Bu katsayılar ile çalışanların alacağı ek ödeme miktarları ve artışları ise şöyle gerçekleşti: