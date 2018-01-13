Engelliye ucuz telefon ve bilgisayar

Ulaştırma Bakanlığı, engelliler ve sosyal desteğe ihtiyacı olan bireyler için teknoloji seferberliği başlatıyor. Buna göre; bu bireylere uygun fiyatlarda ya da ücretsiz bilgi ve iletişim teknolojileri cihazlarının temin edilmesine yönelik projeler geliştirilecek. Bu kapsamda vergi indirimleri gündemde olduğu gibi, bu kişilere özel teknolojik cihazların da geliştirilmesi üzerinde de çalışılacak.
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