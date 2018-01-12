Sağlıkçıya 3 müjde

Bu yıl 55 personel alacaklarını belirten Sağlık Bakanı Demircan, ‘Çalışanların şartlarını iyileştirmek için çalışma yapıyoruz. Bu ay Başbakan’a sunum yapacağız. Yıpranma payı, emekli maaşlarındaki düşüklük ve performanstaki ölçütlerle ilgili çalışmalarımızı bittikten sonra paylaşacağız’ dedi
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık personeline iş, erken emeklilik ve zam müjdesi verdi:
Yoğun bakım yatak sayısını artırmaya devam edeceğiz, personel sayımızı da artırmak istiyoruz. 27 bin ebe, hemşire ve sağlıkpersoneli alınacak. Her sene yaklaşık 9 bin civarında hekim kadroya dahil oluyor. Ediyor 36 bin. Bizim bu seneden alacağımız kadro miktarı var, taşeron sistemi kalktığı için bu alımı yapmadık. 2017'den 2018'e aktarılan bir 10 binişçi çalışan alacağız. Ayrıca 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız.
Sağlık çalışanlarımızın şartlarını iyileştirmek için bir çalışma yapıyoruz. Ay içinde Başbakanımız'a sunum yapacağız. Yıpranma payı, emekli maaşlarındaki düşüklük ve performanstaki ölçütler, bunlarla ilgili çalışmalarımız bittikten sonra paylaşacağız.
Taşeron sisteminin kalkmasından sonra, bundan sonraki sistemi yeniden gözden geçireceğiz. Herkesin statüsünü belli bir standart içine getirmemiz lazım.
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