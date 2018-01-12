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a indirimli alışveriş

Memura indirimli alışveriş
PTT ile Memur-Sen Konfederasyonu'nun işbirliğiyle lara yaptıkları harcamalarda indirim sağlayacak, para ve puan toplamalarına imkan verecek 'Motif Kart' hayata geçirildi. Farklı sektör ve hizmetlerdeki 4 bine yakın işyerini kapsayan kart, Şubat itibarıyla kullanılmaya başlanacak. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Farklı sektör ve hizmetlerdeki 4 bine yakın işyeri şu an Motif Kart'ın bünyesinde. Kartın kullanılmaya başlanmasıyla kısa sürede işyeri sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Kart, temel olarak indirim sağlayacak, para ve puan verecek" dedi.
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