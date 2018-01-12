Memura indirimli alışveriş

PTT ile Memur-SenKonfederasyonu'nunişbirliğiyle memurlarayaptıkları harcamalardaindirim sağlayacak,para ve puantoplamalarına imkanverecek 'Motif Kart' hayata geçirildi. Farklısektör ve hizmetlerdeki 4 bine yakın işyerinikapsayan kart, Şubat itibarıyla kullanılmayabaşlanacak. Memur-Sen Genel BaşkanYardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Farklısektör ve hizmetlerdeki 4 bine yakın işyeri şu anMotif Kart'ın bünyesinde. Kartın kullanılmayabaşlanmasıyla kısa sürede işyeri sayısının dahada artacağını düşünüyoruz. Kart, temel olarakindirim sağlayacak, para ve puan verecek" dedi.
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