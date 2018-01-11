Tüketiciyi üzen yandı!

Yeni yılda tüketicileri üzen yandı. Hakem heyetlerine başvuru sınırı yükselirken, Tüketici Kanunu'na aykırılıklara verilen ceza miktarları da yüzde 14.47 artırıldı. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, tüketici hakem heyetlerinin bağlayıcı karar üst sınırlarının değiştiğini ifade ederek, ilçe hakem heyetlerine başvuru üst sınırının 4 bin 570 lira, il hakem heyetlerine başvuruda ise 6 bin 860 lira olarak belirlendiğini belirtti. Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre; tüketicinin kredi kullanırken cayma hakkı konusunda bilgilendirilmemesi, işyeri dışında yapılan kapıdan satışlarda sözleşme tarihinin tüketici tarafından yazdırılmaması, faiz oranlarının tek taraflı keyfi olarak değiştirilmesi, erken ödeme kurallarına bankanın uymaması, tüketicinin rızası olmamasına rağmen sigorta yapılması, kredi hesaplarından masraf alınması, hesapların rıza dışında açılması, devre tatil amaçlı taşınmazların geç teslim edilmesi durumunda da cezalar bin 380 liraya çıktı. Aidatsız kredi kartı çıkarmayan bankalar 6 milyon 908 bin 644 lira ceza ödeyecek.