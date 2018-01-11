Piyasadaki en tuhaf 8 kripto para





Kripto para birimleri piyasası bu yıl ciddi bir patlama yaptı.

Bitcoin gibi dijital para birimleri, blok zincir teknolojisiyle dağıtılıyor ve bu sistemi idare eden merkezi bir otorite bulunmuyor.

Kripto para birimleri, yaklaşık 10 yıldır kullanımda. Ancak Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin bu yıl içerisinde hızla değer kazanması, geleneksel yatırımcıların da ilgisinin artmasına neden oldu.

Bitcoin'in 2016 yılından bu yana değer artışı yüzde 1000'i geçti. Değeri yüzde 3000'in üstünde artan kripto para birimleri de var.

Coinmarketcap.com'un verilerine göre, kripto para birimlerinin sayısı halihazırda 800'ü, piyasa değerlerinin toplamı da 170 milyar doları geçmiş durumda.

Business Insider, Coinmarketcap.com'un incelediği bu piyasadaki en tuhaf kripto para birimlerini derledi: